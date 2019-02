‘Babbelaars’ stelen sieraden in Holtenbroek

Lijfspreuk groeit uit tot steeds populair­der ‘kledingla­bel’ in Zwolle

11:00 Het is het antwoord op bijna elke willekeurige vraag: ‘Dat moet je ruim zien’. En sinds jaar en dag is het de lijfspreuk van Zwollenaar Patrick Imanzi. Ondertussen kan de kreet veel Zwollenaren bekend voorkomen, want in de openbare ruimte barst het van de stickers met ‘zijn’ leus. Nu wil Imanzi stiekem wel met zijn label naar het buitenland. ,,Geen idee hoe je dit vertaalt naar het Duits of Chinees.’’