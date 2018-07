Baby overlijdt in slaap bij dagverblijf Zwolle

updateEen vier maanden oude baby is dinsdagmiddag in zijn slaap overleden bij kinderopvang Doomijn in Zwolle-Zuid. Politie en ambulancediensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten.

Bestuurder Wim Bosch van de opvangorganisatie zegt: ,,Tot ons grote verdriet is een jongetje van vier maanden in zijn slaap overleden. Volgens het ziekenhuis is er zeer zorgvuldig gehandeld, maar helaas kon reanimatie niet meer helpen.''

Rond het middaguur sloegen de leidsters van Doomijn alarm. Naast politie en ambulances kwam ook een traumahelikopter naar Provincielaan in Zwolle-Zuid, waar het dagverblijf gevestigd is in het pand van basisschool De Octopus.

Een van de leidsters werd met een ambulance afgevoerd. ,,Het heeft haar zo aangegrepen dat ze kort voor observatie naar het ziekenhuis is gegaan'', zegt Bosch.