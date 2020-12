Baby uit Deventer kwam niet om door ongeval: ‘Hier zijn forse krachten voor nodig’

Update Zwollena­ren gepakt met duizenden kilo's illegaal vuurwerk: dozen vol ‘handgrana­ten’ in huis

5 december Twee Zwollenanaren met duizenden kilo's illegaal vuurwerk is deze week gepakt door de politie en douane. Eerst liepen zij tegen de lamp bij een grenscontrole in Twente. Daarna vond de politie in een woning in Zwolle nog honderden Cobra's; vuurwerk met de kracht van een handgranaat.