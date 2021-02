Balkonconcert voor positief geluid in de Zwolse Ter Pelkwijkstraat: ‘Artiesten kloppen spontaan aan’

,,Ik mis livemuziek, de concertjes, er is momenteel niets”, zegt Sasja Saptenno, terwijl Anne de Groot haar openluchtoptreden is begonnen. Dat doet ze vanaf een bijzondere plek: een balkon in de Ter Pelkwijkstraat. Voor het derde weekeinde op rij treden hier klassieke musici op. ,,Ik zou het leuk vinden als dit op meer plekken in de stad gebeurt”, meent Saptenno, die speciaal voor het optreden op haar fiets is gesprongen. Een buurvrouw luistert voor de tweede keer naar het Zwolse balkonconcert. ,,Prachtig dat iemand dit initiatief heeft genomen. Absoluut een meerwaarde voor de buurt”, meent de dame die niet met haar naam in de krant wil.