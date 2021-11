Balkons Pieter Steynstraat Zwolle begin 2022 vervangen, verwarring onder bewoners

De balkons aan de Pieter Steynstraat in Zwolle die ondeugdelijk zijn verklaard, worden in januari vervangen. Vorig jaar zomer zijn de 180 balkons op de eerste en tweede verdieping aan de achterzijde van de galerijwoningen met spoed gestut. Meer dan een jaar later heerst er onder sommige bewoners van de Pieter Steynstraat nog steeds verwarring en frustratie.