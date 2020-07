Balkons van 180 woningen in Zwolle voorlopig op slot: ze zijn niet veilig genoeg

Dat is ontdekt bij vooronderzoek in verband met geplande schilderwerkzaamheden aan het balkon. De bewoners mogen per direct het balkon niet meer op totdat herstelwerkzaamheden zijn afgerond. Wanneer dat gaat gebeuren is niet duidelijk. Eerst is aanvullend onderzoek nodig, zegt SWZ.

'Vervelende situatie’

Bestuurder Freerk Wind van SWZ zegt in een persbericht: ,,De veiligheid van onze huurders waarborgen is de eerste prioriteit. Daarom hebben we deze maatregel getroffen. We begrijpen dat het een vervelende situatie is. We spannen ons in om dit probleem op te lossen. Aanvullend onderzoek zal uitwijzen welke vervolgstappen mogelijk zijn. Uiteraard houden we de huurders hiervan op de hoogte.”