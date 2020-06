Ballonvaarders boos: voortbestaan in gevaar na strengere in plaats van soepeler corona-regels

Verbijsterd, boos, teleurgesteld. De pakweg 250 piloten die in Nederland brood verdienen met commerciële ballonvaart zijn donderdag tot hun woede geconfronteerd met strengere in plaats van soepeler coronaregels. Ze mogen tot 1 september niet meer de lucht in met passagiers als ze 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen, in de kleine mandjes een onmogelijkheid. De ballonvaarders vrezen faillissementen en overwegen naar de rechter te stappen. ,,We zijn met stomheid geslagen.’’

Het aanscherpen van de corona-regels voor de ballonvaart komt op een moment dat elders alle regels juist minder streng worden. De gewraakte boodschap aan de ballonvaartbranche -die sinds maart al bijna plat lag- kwam binnen via een Notice to Airmen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gisteren (donderdag) heeft rondgestuurd. ‘AIR OPERATION OF BALLOONS IS PROHIBITED UNLESS A DISTANCE OF AT LEAST 1,5M CAN BE ASSURED’, werd in kapitalen meegedeeld.

Boos en teleurgesteld

,,We zijn verbijsterd en vreselijk teleurgesteld. Overal mag er weer meer, contactsporten zijn weer toegestaan maar bij ons mag er juist minder. Terwijl wij in de buitenlucht werken en alles dus extreem goed geventileerd hebben en met mondkapjes kunnen werken. We hadden juist verwacht dat de ballonvaart weer vrij zou worden gegeven. Dus we zijn met stomheid geslagen. Dit kan veel faillissementen opleveren’’, zegt Monique Hoogeslag van belangenvereniging voor de luchtvaart KNVVL namens de sector. Argumenten voor dit besluit zegt Hoogeslag niet gekregen te hebben van het ministerie. ,,Het zou puur om een politiek besluit gaan.’’

Dubbel pech

Voor de ballonvaartbedrijven is het bovendien dubbel pech: ze komen ook al niet in aanmerking voor financiële steun van de overheid via de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren omdat hun SBI-code, 5110 Personenvervoer door de lucht, niet is opgenomen in deze regeling. Protesten daartegen zijn tot op heden zonder succes gebleken.

Naar de rechter

Hoogeslag is nu bezig om op alle niveaus druk te zetten om het gewraakte besluit aangepast te krijgen. Een gang naar de rechter om het ministerie zo te dwingen soepeler regels te hanteren voor ballonvaart is een serieuze optie. ,,Want we lopen tegen een politieke muur aan. En er is ook geen stip op de horizon. Dit seizoen is verloren. De gevolgen voor de sector zijn groot. De bedrijven hebben het zwaar, zijn nu hun spaarcentjes aan het opmaken. Ik sluit zeker niet uit dat meerdere bedrijven omvallen.’’

1,5 meter

Na het uitbreken van de coronacrisis in maart ging ook de ballonvaartbranche praktisch plat. Toen de eerste voorzichtige versoepelingen in mei werden aangekondigd mochten ballonvaarders in hun mandjes één extra passagier meenemen. Niet ideaal en commercieel niet interessant, maar beter dan niets. De sector kwam met een eigen veiligheidsprotocol om toch iets te kunnen doen. Nu echter, mag dat ook niet meer tenzij de afstand van 1,5 meter tussen personen gegarandeerd kan worden. Omdat de manden die onder ballonnen hangen doorgaans klein zijn -de sector ziet zichzelf feitelijk als contactberoep- is dat in de praktijk vrijwel onhaalbaar.

Doodvonnis

Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen uit hetzelfde huishouden als dat van de piloot: die mogen wel mee. Leuk, vindt de Apeldoornse ballonvaarder Bouke Zonneveld, maar daar verdien je niks mee. Zonneveld is parttime ballonvaarder; hij vindt de nieuwe regels -die vandaag zijn ingegaan- een doodvonnis voor de sector. ,,We hadden verwacht per 1 juli weer te kunnen beginnen. Maar eigenlijk mogen we nu helemaal geen passagiers meer meenemen. Er zijn bedrijven die nu echt kapotgaan.’’

Niet uit te leggen

Jan van Manen van het gelijknamige ballonvaartcentrum in Barneveld: ,,Dit slaat nergens op en is niet uit te leggen. Je mag niet in de buitenlucht in een mandje -al dan niet met mondkap- maar wel met negen man in een busje. Woensdagavond was ik blij na die persconferentie van Rutte, donderdagavond was dat weer helemaal weg. En mijn collega's in Duitsland en Spanje vliegen gewoon weer, wij niet.’’ Van Manen zegt niet voor faillissement te vrezen maar baalt wel stevig. Hij heeft nog wat hoop dat het ministerie tot inkeer komt.