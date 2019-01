‘Bam. Actie!’ Deze twee huisartsen uit Zwolle zijn de zinloze brieven en regels zat

video Voetmassa­ge in de pauze? Leontien uit Zwolle gelooft er heilig in

10:00 Een ommetje maken in de pauze, of een potje darten. Het kan bij veel bedrijven. Een stoelmassage? Ook geen onbekend fenomeen meer. Maar de schoenen en sokken uittrekken en je voeten laten masseren, da’s toch wel even een stapje verder.