Bang voor 5G om gezondheid: ‘Ontkomen aan straling wordt steeds moeilijker’

Ze heeft de muren in haar huis afgeschermd met aluminiumfolie, zodat de wifi-straling van de buren haar huis niet kan binnendringen. Oud-apothekersassistente D. Heinze - ze wil liever niet met haar voornaam in de krant - uit Zwolle heeft sinds een aantal jaar last van elektromagnetische straling. Ze is, zoals dat heet, elektrogevoelig en maakt zich grote zorgen over de elektromagnetische straling die 5G zal veroorzaken.