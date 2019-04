Barista Cafe eert overleden Matthijs (18) uit Hattem met eigen koffie ‘Hij vond het leven een feestje’

Annot overleed woensdag aan de gevolgen van een zeldzame vorm van botkanker, de diagnose kreeg hij afgelopen september na klachten aan zijn been. De Hattemer gaf onlangs nog een openhartig interview bij Hour of Power en schreef onder meer op Facebook over zijn ziekte, zo vertelt zijn moeder Susanne Annot.



,,Matthijs vond dat hij een waanzinnig tof leven had en hij was heel dankbaar voor wat hem gegeven was. Hij vond zichzelf bevoorrecht, in vergelijking met bijvoorbeeld kinderen die in arme landen gedwongen worden om te werken. Hij was heel dankbaar. Dat was heel typerend voor Matthijs. Hij was pas 18, maar hij leek soms wel 81 met zijn wijsheid over de wereld. Hij zag overal iets positiefs in.’’