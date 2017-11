Barman voor een dag voor 1 euro in Zwolse kroeg

,,Nee een marktonderzoek heb ik nooit gehouden. Iedereen was heel enthousiast over het plan. Ze zeiden allemaal: Als je open gaat dan komen we! Ze zeiden er alleen niet bij wanneer." De praktijk is dat de ondernemer zijn zes vaste gasten echt persoonlijk kent. ,,Er gebeurt hier doordeweeks overdag helemaal niks." Hij was van plan om van 12 tot 12 uur open te zijn, maar in plaats daarvan werkt hij sinds kort vier dagen per week bij Wehkamp. ,,Anders was ik 's morgens de enige die 'goedemorgen Dion' tegen me zou zeggen en verder de hele dag niemand zien".

Historie

De bar in de Kamperstraat kent een lange historie. Lemmens heeft er zelf in loondienst als barman gewerkt tussen 1982 en 1985. Daarna werkte hij 32 jaar in de stationsrestauratie in Zwolle. En nu dit jaar, op zijn 56e wilde hij de droom van een eigen bar waarmaken en kocht De Casteleyn. Hij bleek echter snel hinder te ondervinden van zijn handicap: Hij heeft een gehoorapparaat nodig om anderen te verstaan. ,,En in een lawaaiige omgeving als een bar, met muziek en veel gepraat, blijkt dat niet te doen. Als je drie keer over de toog gebogen 'Wat zeg je?' gezegd hebt, dan haakt de ander af." En kwamen er nu veel klanten, dan kon hij iemand in dienst nemen, maar dat blijkt niet de praktijk. ,,Met zo'n 40 klanten per dag, die elk 10 tot 15 euro omzetten zou het kunnen."

Accountant

Zijn accountant kwam met het idee om de bar te verhuren voor 1 euro per dag in ruil voor 30% van de dagopbrengst. ,,Dus als iemand hier een dag staat te tappen en gasten bedient en dan 1000 euro omzet, dan is 330 euro voor hem of haar." Volgens de ondernemer kan zoiets heel geschikt zijn voor verenigingen of voor workshops. Hij zal zelf, vanwege de benodigde vergunning, aanwezig zijn, maar niet meewerken. Een andere voorwaarde is dat de normale prijzen voor de consumpties gehanteerd worden. Volgens Lemmens ziet de belastingdienst die 30% van de dagopbrengst niet als salaris: ,,Mijn accountant zegt dat dit verhaal helemaal klopt." De Zwollenaar hoopt dat het plan voor 1 januari aanslaat, want anders is hij genoodzaakt op die datum de tent te sluiten. ,,De zaak staat ook al te koop. Als iemand anders 'm wil overnemen, ook al zou dat met verlies zijn, dan kan dat ook".