Barmhartige Samaritaan staat eenzaam langs het spoor in Zwolle

Hij was een blikvanger bij het vroegere ziekenhuis De Weezenlanden, maar staat nu te vereenzamen langs het Kamperlijntje: de Barmhartige Samaritaan. Is dit nu de veilige, tijdelijke haven voor het gevelkunstwerk?

De trein naar Kampen snelt bovenlangs, op de Frankhuisweg passeert een fietser en een vogel trippelt over de onooglijke opslagplaats. Niemand die de Barmhartige Samaritaan een blik waardig keurt. Het ooit zo geliefde reliëf van Titus Leeser (in 1903 geboren in Keulen en in 1996 overleden in Zwolle) staat hier als verloren te wachten op een betere toekomst. Die is hem beloofd, maar het kunstwerk lijkt nu toch vooral achtergelaten als een object uit vervlogen tijden. Goed, het terrein is afgesloten met hekken, maar het lijkt nou niet meteen een onneembare, veilige vesting voor belangrijke Zwolse kunst.

Prachtig

Het was de Zwolse Annet van der Linde die maandagavond via Twitter ‘alarm’ sloeg. ,,Prachtig stukje muur gespot aan de Frankhuisweg in Zwolle. Maar: waar hoort dit thuis en waarom staat het hier langs het Kamperlijntje?’’ Ze constateerde dat het er verloren bij staat in de Zwolse wijk Stadshagen. Ook de Zwolse raadsleden Margriet Boersma (CDA) en Jacob Raap (ChristenUnie) roerden zich en vroegen de gemeente Zwolle waarom de Barmhartige Samaritaan nu op deze plek staat. Vooralsnog hult de gemeente zich in stilzwijgen. Ze kan dinsdag niet aangeven waarom en hoelang het kunstwerk hier staat en of ze dit zelf nou wel zo'n geschikt bewaarstekje vindt.

Bijna exact twee jaar geleden werd het kenmerkende kunstwerk, dat het bijbelverhaal van de barmhartige Samaritaan verbeeldt, van de zusterflat bij ziekenhuis De Weezenlanden gehaald. Het reliëf heeft aan de Luttenbergstraat jarenlang een prominente plek gehad. Maar het ziekenhuis moest tegen de vlakte om plaats te maken voor een compleet nieuwe woonwijk.

Volledig scherm De Barmhartige Samaritaan wordt in juli 2017 in zijn geheel uit de gevel gezaagd van de vroegere zusterflat van ziekenhuis De Weezenlanden. © Frans Paalman

Noodklok

Wat te doen met de Barmhartige Samaritaan? Dat bleek nog niet zo eenvoudig te bepalen. Erfgoedorganisatie Heemschut luidde vier jaar geleden de noodklok over het voortbestaan van het gevelkunstwerk, waarna D66 bij toenmalig wethouder Nelleke Vedelaar aan de bel trok. Zij stelde de fractie gerust. Daarmee was het pleit echter nog niet beslecht. Want waar zou het reliëf dan naartoe moeten? Ziekenhuis Isala kon geen gegadigden vinden, gedacht werd aan een overdracht aan kerken, maar uiteindelijk bleek de oplossing te liggen op de oorspronkelijke locatie.

Emotionele waarde

De Barmhartige Samaritaan werd in juli 2017 zorgvuldig uit de gevel van de zusterflat gezaagd, waarna het in een frame geplaatst werd. Het metershoge reliëf zou op die manier veilig bewaard kunnen worden in een gemeentelijk depot tot het moment van herplaatsing. Want dat bleek uiteindelijk de beste oplossing. Paul van den Heuvel van vastgoedontwikkelaar Novaform liet destijds weten dat ‘naarstig gezocht is naar een instantie die de Samaritaan zou willen overnemen, maar dat is niet gelukt’. ,,Gezien de emotionele waarde van het object voor Zwolle hebben we toen maar besloten om het te integreren in de nieuwbouw. Vind ik ook wel mooi, zo’n knipoog naar het verleden.’’ Het reliëf keert terug naar De Weezenlanden. Op bijna dezelfde plek is het straks te zien boven de hoofdentree van een appartementencomplex. De verwachte oplevering daarvan is september volgend jaar.

Tot het zover is, blijft de Barmhartige Samaritaan een eenzaam bestaan leiden bij containers en ander opslagmateriaal langs het spoor in Stadshagen. Voordeel van zo'n ‘zichtlocatie’ in de buitenlucht: wie niet kan wachten tot volgend jaar, kan nu de Samaritaan al bewonderen achter het hek aan de Frankhuisweg.

Volledig scherm De Barmhartige Samaritaan, opgeslagen in de buitenlucht achter een hek. © Jordy Boschman