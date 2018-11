Bas (12) wil zestien stationspiano's bespelen voor diabetesonderzoek

Zwolse klaagt tien cardiolo­gen Radboudumc aan: leven hing aan zijden draadje door verkeerde medicatie

17:09 Een patiënte van het Hartcentrum van het Radboudumc in Nijmegen is na een hartklepoperatie in 2015 met het verkeerde antistollingsmedicijn naar huis gestuurd. Een paar weken erna bleek dat de kunstklep overgroeid was met stollingen en moest er een tweede zware operatie plaatsvinden. Het leven van de destijds 55-jarige vrouw uit Zwolle heeft aan een zijden draadje gehangen.