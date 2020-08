Bas Tietema uit Zwolle oogst met geslaagde Ronde-project lof en een nog groter publiek op YouTube

Ze ontketenden er afgelopen 50 dagen een YouTube-rage mee in wielerminnend Nederland: de Zwolse ex-wielrenner Bas Tietema en zijn niet-fietsende YouTube-vrienden Josse Wester en Devin van der Wiel. Ze stoomden zich in 50 dagen tijd klaar voor de Ronde van Vlaanderen, een monstertocht van 247 kilometer vandaag. En haalden het. Naar de kloten. Tietema: ,,Ik was op de fiets vooral bezig hoe met die twee jongens ging. We hebben het professioneel aangepakt, maar het was superzwaar.’’

Tietema en zijn maatjes houden wel van een uitdaging. In 2019 infiltreerden ze zonder accreditatie in het Tour de France-circus en voerden ze in opdracht van de Tour de Tietema-volgers op YouTube allerlei opdrachten uit, met aanstekelijk en kwajongensachtige plezier.

Afgelopen twee maanden stopten ze hun energie in een nieuwe uitdaging: met zijn drieën de Ronde van Vlaanderen fietsen. Voor Tietema als wielrenner in ruste geen extrema opgave, voor zijn maatjes Josse Wester en Devin van der Wiel wel. De laatste had twee maanden geleden nog nooit op een koersfiets gezeten.

Hulp van profs

Hun belevenissen trokken op het filmpjeskanaal afgelopen maanden een steeds groter publiek. Dat zag de vorderingen van de drie, dankzij trainingsschema's van de Zwolse trainer Wilbert Broekhuizen, hulp van profs als Olivier Naesen en tests in een windtunnel.

Volledig scherm Klimmen op de Kapelmuur, met achteraan Bas Tietema. © Vincent Riemersma

Vandaag was het dan zover. Met een volgwagen, een ploegleiderswagen met Broekhuizen aan het stuur, een professionele soigneur en een paar mensen die filmden, social media bedienden vertrokken ze zondagochtend heel vroeg uit Sint Niklaas.

Spandoeken

Ondanks dat er geen grote groepen supporters lang het parcours konden staan in verband met de corona-regels, kwamen ze langs de route toch veel mensen met spandoeken en andere aanmoedigingen tegen. Ook reden twee Belgische profs -die Tietema’s avonturen enthousiast volgen op YouTube- een stuk met ze mee. Via de sociale media was de tocht de hele dag te volgen.

Volledig scherm Rookbommen als support op een van de vele klimmen. Links Devin, midden Bas, rechts Josse. © Vincent Riemersma

Tietema: ,,Het ging goed, we hadden een paar kleine valpartijtjes. Vooral de combinatie van steile puisten als de Koppenberg en de Paterberg en de afstand maakt het zwaar, vooral voor Devin. Die stond een paar keer op knappen. Ik was vooral met die jongens bezig, ze hadden dit nog nooit gedaan, het was nieuw terrein voor hen.’’

Bij de finish in Oudenaarde werden de drie opgewacht door vrienden en bekenden met vuurwerk, champagne en schouderklopjes en een oneindige reeks berichtjes via Instagram, Twitter en meer. ,,We waren zelfs even trending begrijp ik.’’ De burgemeester van Oudenaarde huldigde de drie nog.

Pizza en bier

De drie slapen vannacht -na pizza's en bier (niet voor Bas) nog in België. Eenmaal thuis is het monteren geblazen. Tietema: ,,Want er komt nog een laatste aflevering over de tocht zelf, die wordt wel 30 of 40 minuten, daar gaat veel tijd in zitten. En we willen hem online hebben voor de Tour de France begint. Daar gaan we dan weer challenges doen.’’

Een hoogtepunt? Tietema: ,,Wat ik heel mooi vind is de reacties van mensen, jong en oud, die ons hebben gezien en zeggen: je hebt me toch wel geïnspireerd, ik heb nu de motivatie om ook te gaan fietsen gevonden.’’