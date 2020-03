Bas uit Zwolle wordt blind en vond in goalball een nieuwe sport: ‘Sinds ik wekelijks train voel ik me een stuk beter’

Justitie wil meer zicht op crimineel achter het stuur van huur- en leaseauto: huurder moet zich registre­ren

7:00 Politie en justitie willen het misbruik van huur- en leaseauto’s door criminelen harder aanpakken. Mogelijk wordt daarvoor naast de eigenaar straks ook de huurder van een auto in het kentekenregister opgenomen. Het is één van de maatregelen in de strijd tegen criminelen die steeds vaker huur- en leaseauto’s misbruiken én verduisteren.