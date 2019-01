Basisscholen in problemen door griepgolf: geen vervanger te vinden voor zieke docent

De griepgolf is amper begonnen of de eerste basisscholen zitten met de handen in het haar: waar vinden ze een vervanger voor een zieke docent? PON, de grootste regionale onderwijsvervangingspool, verkocht deze week al veertig keer ‘nee’. En de echte ziekteperiode moet nog komen.

PON moest deze week al tientallen keer ‘nee’ verkopen op hulpvragen van een van de 120 aangesloten basisscholen tussen Winterswijk en Zwolle. ,,Dat betekent niet dat die klassen naar huis zijn gestuurd, maar dat wij geen vervanging voor ze hebben’’, zegt directeur-bestuurder Mini Schouten.

PON heeft ruim driehonderd vervangers aan het werk ,,We hebben nu 90 procent van de 500 aanvragen nog kunnen regelen. Maar op de piek gaat dat naar zevenhonderd aanvragen.’’

Noodgreep

Er is geen structurele oplossing voor dit probleem, vervolgt Schouten. ,,PON doet alleen nog maar aan ziektevervanging. Normale vervanging moet een school een jaar van tevoren regelen. We drukken de scholen op het hart niet te krampachtig te doen: elke noodgreep met een directeur of intern begeleider voor de klas gaat ten koste van een ander proces, zoals passend onderwijs.’’

Scholen bedenken creatieve oplossingen. ,,Voor de Chrono-scholen in Hardenberg en omgeving is een kunstenares een dagprogramma aan het ontwikkelen. Dat is nodig, hoewel we zelf toch twintig vaste vervangers in dienst hebben’’, zegt schoolbestuurder Henk Brink. ,,De kunstenares wil twee dagen in de week iets voor ons betekenen. Dan is de klas zinvol met kunst bezig en hoeven wij kinderen niet naar huis te sturen. Gelukkig is dat laatste deze week maar één keer gebeurd, in De Krim.’’

Waarschuwing

Omdat scholen steeds meer vaste vervangers zelf in dienst hebben, zou je denken dat ze beter in staat zijn een griepgolf op te vangen. Zo heeft scholenstichting Quo Vadis - met scholen in Deventer - 22 vervangers in dienst. ,,Maar het houdt op. Onze scholen stuurden ouders een brief met een waarschuwing: het kan zijn dat we geen vervanging hebben. Ons doel is dat we de eerste dag oplossen. Daarna niet meer. Het breekt ons op. Vorig schooljaar stond ons het water al aan de lippen’’, zegt bestuurder Louis van Stiphout.