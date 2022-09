Basisschool De Vlieger 1 in Zwolle heeft nieuwe schoolnaam gevonden dankzij ouder

met video Achter de schermen bij het Stadsfesti­val: zonder tandenpoet­sen en schoon shirt begint Tijmen niet aan zijn show

Met het Stadsfestival is in Zwolle het culturele seizoen geopend. Theatermaker Tijmen Dokter speelde op een bijzondere locatie zijn solo-voorstelling Commando. De Stentor volgde hem voor, tijdens en na zijn optreden in de Doopsgezinde Kerk.

