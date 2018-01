Basisschool Genne met sluiting bedreigd, ouders komen in actie

videoSluiting bedreigt de openbare basisschool in buurtschap Genne. Nu heeft de school nog voldoende leerlingen, maar na dit schooljaar daalt het tot onder de wettelijke grens van 23. ,,Er blijven er 17, 18 kinderen over”, zegt directeur/bestuurder Alberto Boon van de overkoepelende stichting OpKop, ,,en er is nauwelijks instroom in de onderbouw van kinderen uit Genne.”

Leerlingen die er bij komen zijn zij-instromers in hogere groepen en komen van andere scholen uit Zwolle en omgeving, waar ze om verschillende redenen niet vonden wat ze zochten. Genne is vaak een tweede of derde keuze.” Dat is volgens de directeur/bestuurder van OpKop geen basis om de school open te houden, ook al omdat hij voor de toekomst geen duurzame oplossing in het verschiet ziet liggen. Hij heeft daarom het voorgenomen besluit tot sluiting genomen en dat voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. Het wachten is op dat advies en dan volgt er een formeel besluit.

In 2019 dicht

De bedoeling is om de deuren van de school met ingang van 1 augustus 2019 op slot te doen. Maar het is volgens Alberto Boon niet ondenkbaar dat dit eerder gebeurt omdat er nog minder leerlingen overblijven als ouders de resterende kinderen van school halen omdat die zo klein is. Bovendien speelt mee dat twee van de drie onderwijzeressen vertrekken. Een gaat met pensioen, een ander wil haar loopbaan elders voortzetten.

Informeel

Arie Speksnijder, de wethouder van onderwijs, laat weten dat de gemeente Zwartewaterland door OpKop informeel op de hoogte is gebracht van de sluitingsplannen. Maar een oordeel heeft hij hier niet over. ,,Sinds de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in 2008, is het niet meer aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over het opheffen van een school of nevenvestiging. Dat is een verantwoordelijkheid die bij het schoolbestuur zelf ligt. Nadat het schoolbestuur een besluit heeft genomen, moeten zij de gemeenteraad hierover informeren.”

Ouders

De ouders leggen zich niet neer bij de plannen. Zij proberen het tij nog te keren en hebben het oudercomité Red Genne opgericht. De naam van het comité dat zich inzet voor het openhouden van de openbare basisschool in de buurtschap laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Ouders proberen met man en macht te voorkomen dat een van de oudste scholen van ons land de deuren moeten sluiten in de zomer van 2019.

Onderwijsdeskundige

Met onder meer de hulp van onderwijsdeskundige drs. Jan Lepeltak, die vaker met het bijltje heeft gehakt, proberen ze met voldoende steekhoudende argumenten directeur/bestuurder Alberto Boon van de overkoepelende stichting OpKop op andere gedachten te brengen. Tussen nu en drie a vier weken denken ze hun reddingsplan te kunnen presenteren, zo geeft Renate de Vries aan.

Zij en de andere ouders voelen zich compleet overvallen door de voorgenomen sluiting. Tijdens een vorig jaar gehouden ouderavond bracht directeur/bestuur Alberto Boon hen op de hoogte. ,,Het was een donderslag bij heldere hemel”, zegt Esther de Munck Mortier. ,,Het werd in vijf minuten tijd meegedeeld en toegelicht.” Pas vorige week kwam er een schriftelijke onderbouwing. ‘Red Genne’ bestudeert nu de argumenten en zal die proberen te weerleggen.

Gericht op natuur

Volgens de ouders staat de kleine basisschool bekend om onderwijs dat zich naast de kernvakken in brede zin richt op natuur, creativiteit en sociale ontwikkeling. Kinderen die op een veel grotere school niet goed uit de verf komen, voelen zich volgens Carina Palland prima thuis in Genne. ,,Op een grote school moet je mee in de stroom, hier wordt een kind gezien en kan er onderwijs op maat worden geleverd”, zegt ze.

De ouders erkennen dat het lastig zal zijn om nieuwe leerlingen te werven, maar hebben hun hoop gevestigd op de open dagen in het voorjaar. Van 20 tot en met 24 maart kunnen ouders en kinderen kennismaken met OBS Genne. ,,Er zijn nog heel wat ouders en kinderen rondom en in Zwolle die niet weten van deze unieke plek en de kansen die de school biedt.”