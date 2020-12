Basisschool Het Saffier in Zwolle vertrekt ‘eindelijk’ uit noodlokalen: ‘We kunnen het niet meer schoon krijgen’

Buren halen opgelucht adem met vertrek Zwolse houtzage­rij, gemeente erkent dat ze fout zat

5 december ,,Dat hielp ons echt in het zadel‘’, zegt Karst Klein, oprichter van Binthout, over de partij essen die de houtverwerker van de gemeente Zwolle kreeg in 2018. Voor omwonenden van het bedrijf betekende het hout echter de start van een hoop ellende in de vorm van geluidsoverlast. Zowel de gemeente als Binthout geeft toe fouten te hebben gemaakt, wat voor laatstgenoemde een hoop onrust en kosten tot gevolg had. De zoektocht naar een nieuwe locatie is inmiddels begonnen.