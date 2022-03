Basisschoolleerlingen strijden in provinciale finale om titel ‘Voorleeskampioen van Overijssel’

Liveblog Rohda Raalte zet enorme stap richting titel, Heino ontsnapt in Twello en AZC is veel te sterk voor WWNA

Rohda Raalte had vorige week al een reuzenstap richting het kampioenschap kunnen zetten, maar toen kwam het tegen Dalfsen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Zondagmiddag werd er wel gewonnen, met 1-0 van TVC‘28. Rohda Raalte doet daardoor uitstekende zaken in de eerste klasse E. In dezelfde competitie beleefde Heino een late ontsnapping bij Voorwaarts, terwijl hoofdklasser Alcides uiteindelijk toch een streep wist te zetten onder een serie nederlagen.

27 maart