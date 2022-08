Bauke Vermaas uit Zwolle gaat met Wielerpoëzie het land door

MET VIDEO ‘Mysterieu­ze auto’ uit Nieuwe Wetering in Zwolle heeft tóch een kenteken

Geen sporen te bekennen en op een plek waar geen voertuig hoort te komen. Het wrak dat in juli op de bodem van de Nieuwe Wetering in Zwolle werd gevonden, is donderdag geborgen. Hoewel verrassend genoeg toch een kentekenplaat opdook, leverde dat geen aanwijzingen op voor een misdrijf. De oude Mazda lag al lang in het water.

5 augustus