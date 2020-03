Beademingsspecialist Isala: ‘Als zij straks wakker wordt, hoort ze dat haar man is overleden’

,,Ik kom nu situaties hier op de intensive care voor COVID-19 patiënten tegen, die ik niet eerder heb meegemaakt. Een man die net is overleden aan corona, terwijl de echtgenoot net aan de beademing wordt gelegd. Als zij straks wakker wordt, komt ze te weten dat haar man is overleden. Een ander echtpaar: de man is net van de beademing afgehaald, want het gaat goed met hem, en zijn vrouw wordt op hetzelfde moment voor corona aan de beademing gelegd. Dit soort situaties kom je alleen maar tegen bij een pandemie. Het is heel onwerkelijk. Je vraagt je af: ,,Kan dit? Ja, het kan.’’ Voor de kinderen van deze echtparen moet het afschuwelijk zijn dat ze nu niet bij hun familieleden kunnen.’’