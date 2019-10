Beau helpt Zwolse scheldende dakloze Sunil (42) in nieuw tv-programma

Bonnenre­gen bij politie-ac­tie met ‘belbus’ op snelwegen in Oost-Nederland

21:18 De politie heeft vandaag meer dan 150 boetes uitgeschreven tijdens een controle met de ‘belbus’ op snelwegen in Oost-Nederland. Vanuit de touringcar keken agenten met name of bestuurders tijdens het rijden met hun telefoon bezig waren.