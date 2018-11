Bedankbrief van vlak na de oorlog na omzwervingen terug bij Zwolse familie

Sabine Steen-Lakerveld uit Amersfoort heeft via facebook een Zwolse familie getraceerd om een oude bedankbrief aan terug te geven. De brief trof ze aan in een oud boek dat in een doos boeken zat die zij onlangs in ontvangst had genomen. In de brief wordt dank uitgesproken voor hulp tijdens de Duitse Overheersing en na de bevrijding voor bemiddeling bij het verkrijgen van een levenspositie.