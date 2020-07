Bedreiging na een carnavalsavond: ‘Hij zei: ik ga je neersteken’

Grote stijging van aantal werklozen? Zo zit het met de WW-uitkerin­gen in onze regio

12:40 Het aantal werklozen in Nederland is in juni met 74.000 gestegen tot een totaal van 404.000. Daarmee had 4,3 procent van de beroepsbevolking geen werk ten opzichte van 3,6 procent in mei, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).