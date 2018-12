Bedrijf beginnen vanuit de bijstand is voor doorzetters

De deelnemers krijgen een jaar de tijd om te kijken of hun bedrijfje levensvatbaar is. Eventueel is een verlenging mogelijk, want de ervaring leert dat de meeste ondernemers geen vliegende start maken. Wie in de bijstand zit heeft geen geld om te investeren in materialen, promotie of scholing. Dus komt het vooral aan op een flinke portie wilskracht, weten startersconsulenten Richard ter Braak en Laurette Prins. ,,Ondernemen is veel ingewikkelder dan een baan in loondienst. Je moet niet alleen je product of dienst aan de man brengen, maar ook rekening houden met promotie, de administratie en alle andere facetten van het ondernemerschap. Het duurt vaak enkele jaren voordat duidelijk is of de eigen onderneming toekomst heeft."