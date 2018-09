Bedrijf helpt, maar zoektocht naar peperdure bril Arwen (1) uit Zwolle gaat door

'Ondanks goed opletten is ons dochtertje vandaag haar brilletje verloren in Zwolle. We vermoeden bij winkelcentrum de AA-landen, maar het zou ook bij het Isala ziekenhuis gebeurd kunnen zijn', schrijft moeder Lilian op Facebook. Het is voor dochtertje Arwen van groot belang dat de bril gevonden wordt. Een nieuwe bril kost bijna duizend euro. Deze wordt namelijk speciaal in het buitenland gemaakt en niet vergoed door de verzekering.

Duur

Het roze brilletje heeft een elastiek wat achter het hoofdje langs gaat. Lilian schrijf in haar Facebookpost dat ze veel reacties krijgt dat een bril van 900 euro 'niet kan'. 'Het montuurtje is inderdaad niet duur, maar door de enorme sterkte en cilinders moeten de glazen speciaal gemaakt worden in het buitenland', legt de moeder uit.

Het Facebookbericht van Reuvekamp is inmiddels meer dan 3000 keer gedeeld. Moeder Lilian heeft inmiddels talloze reacties gekregen, maar de bril is nog steeds zoek. Toch gloort er hoop: brillenketen Specsavers bood aan een nieuwe bril te betalen. ,,We hebben vanmiddag in Zwolle-Zuid een montuur uitgezocht'', zegt Lilian woensdagavond. ,,Daar zijn we heel blij mee maar omdat het nog wel even kan duren voordat de bril klaar is blijven we zoeken naar de verloren bril, zodat Arwen ook in de tussentijd wat kan zien.''