Bedrijf oud-eigenaar café Bruut uit Zwolle eist tonnen van beveiliger, die stelt te zijn bedreigd

De kantonrechter in Zwolle had er vanmiddag ruim drie uur voor nodig om enigszins helderheid te krijgen in het arbeidsrechtelijk getouwtrek tussen BKBD en beveiliger Michael Aamschot. Kortweg komt het erop neer dat Kooistra de Deventenaar verwijt in 2020 voor een ander bedrijf aan de slag te zijn gegaan, terwijl dit volgens het concurrentiebeding niet was toegestaan. De opgelegde boete is inmiddels opgelopen tot dik twee ton.