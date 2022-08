Bedrijfsbus in Zwolle verwoest door brand, bestuurder zwaargewond

Groene kathedraal van Westenhol­te kraakt: grote tak ‘ergenis-eik’ knakt en landt op voetbal­veld­je

Bomen zuchten onder het warme weer en verliezen in Zwolle hier en daar de strijd van de droogte. Aan de Steenboerweg in de wijk Westenholte kraakte het deze week in de laan van de ‘ergernis-eiken’. Een tak brak en landde op het voetbalveldje. ,,Ik heb de jongens gezegd er maar even niet te spelen.’’

