Bedrijfsbusje uitgebrand bij bedrijf in Zwolle, politie sluit brandstichting nog niet uit

Update | Video Steenwijk opge­schrikt door schietpar­tij, man (27) uit Zwolle gewond aan zijn benen

16 mei In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er een schietpartij plaatsgevonden in Steenwijk. Bij die schietpartij, waarschijnlijk op de Oosterstraat in de binnenstad, is een 27-jarige inwoner van Zwolle aan zijn benen gewond geraakt. De man is na behandeling in het ziekenhuis aangehouden voor betrokkenheid bij het incident.