Beeld Thorbecke komt na lang nadenken gewoon terug op zijn oude plek bij station Zwolle

Homoseksue­le vluchte­ling vindt veilig huis in deze regio

9:10 Homoseksuele vluchtelingen kennen in AZC’s soms angst voor geweld van homohaters. Het COA zag niets in safehouses als oplossing. Maar in Oost-Nederland krijgen ze nu tóch de mogelijkheid als groepen samen te leven. ,,Direct een veilige haven is alles.’’