Beeld van Thorbecke in Zwolle volgende week alsnog van zijn plek

Uitbater Stads­strand Zwolle failliet verklaard

15:25 Of het Standsstrand aan het Rodetorenplein aankomend voorjaar open gaat, is nog maar de vraag. Horecabedrijf Dongas B.V. in Zwolle is deze week failliet verklaard. Het bedrijf exploiteerde het stadsstrand in Zwolle en was is de race om het bedrijf te kopen.