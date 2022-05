Beelden van huilende PEC-fan Michael (21) gaan heel Nederland door: ‘Mijn telefoon loopt over’

Bewoners Zwolse Louis Armstrong­flat weten eindelijk wat woongenot is: ‘Wind komt niet meer door muren’

In de Zwolse wijk Holtenbroek worden twee flats met in totaal 280 woningen volledig gestript. De woningen in de Louis Armstrongflat, waarvan de renovatie januari vorig jaar begon, zijn aan de binnenkant klaar. Bewoners reageren opgetogen.

11 mei