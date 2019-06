Beelden verspreid van groepsmishandeling in centrum Zwolle

video Creatief talent overspoelt Zwolse binnenstad tijdens festival Proto

11:30 De bezoeker van de Zwolse binnenstad kan er de komende dagen bijna niet omheen. Honderden studenten van de vele creatieve opleidingen in de stad laten op vijftien plekken hun eindwerk zien. In de Grote Kerk, in de Fundatie en het oude politiebureau maar ook op straat met modeshows, muziek en uitstallingen in glazen containers.