Beginnende automobilist veroorzaakt voor zoveelste keer ongeluk, dit keer op A28

Een hardleerse bestuurder is dinsdagavond voor de zoveelste keer in korte tijd betrokken bij een zwaar ongeval. Het is voor de beginnende automobilist al de derde keer in twee maanden dat hij of zij bij een ongeluk betrokken is. Nu reed de bestuurder de auto in de vangrail op de A28 bij Zwolle.