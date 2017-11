'Begrip moet twee kanten opgaan'

Zichtbaarheid en begrip. Dat is wat de Zwolse Heleen Rompelman wil voor de transgendergemeenschap in haar regio. ,,We hoeven niet bij elkaar op de koffie. Maar we motten het wel samen doen."

Zo'n twintig mensen verzamelden zich maandagmiddag voor de landelijke Transgender Gedenkdag in de Grote Kerk in Zwolle. Transgenders die het afgelopen jaar wereldwijd zijn vermoord werden met toespraken en het voorlezen van namen van de slachtoffers herdacht. De gemeente greep het moment aan om de Verklaring van Dordrecht te ondertekenen, een plan voor een transgendervriendelijke werkvloer.

Een grote menigte bleef uit, maar dat maakt het onderwerp niet minder belangrijk, zegt organisator vanuit het COC Zwolle Heleen Rompelman (50). ,,Ja, de wet is aangepast. Maar dat betekent niet dat de gemeenschap zich ook anders gedraagt." Een van de slachtoffers die werden herdacht is de Arnhemse Bianca. De transseksuele sekswerker werd eind september doodgestoken door een van haar klanten. ,,Als ik dat hoor, dan weet ik dat we nog een lange weg te gaan hebben."

Eenzaamheid

Rompelman was dan ook degene die aandrong bij het Transgender Netwerk Nederland, die de gedenkdag elk jaar organiseert, om deze naar Zwolle te halen. Veel activiteiten voor transgenders worden nou eenmaal in de Randstad en Amsterdam gehouden, zegt ook Elise van Alphen van TNN. ,,In Zwolle is een actieve transgendergemeenschap, maar het ligt ook in een religieuze omgeving. We krijgen vaker telefoontjes van mensen uit deze regio dat ze zich eenzaam voelen."

Dat het nog steeds een taboe is in deze regio, beaamt Rompelman meteen. Vooral mensen met een religieuze achtergrond hebben er soms moeite mee, zegt ze. ,,Ik kan me ook dat ook wel voorstellen, dat dat moeilijk is. Het is natuurlijk eeuwen anders geweest. 'Alles moet maar kunnen tegenwoordig', dat hoor je vaak. Wij moeten ook begrip hebben voor mensen die er anders over denken, vind ik. En we hoeven niet bij elkaar op de koffie, hè. Maar we motten het wel samen doen."

Verhuizing

Jaren geleden verhuisde ze van het Groningse Stadskanaal naar Zwolle. In de provinciehoofdstad startte ze Club T, dat activiteiten organiseert voor transvrouwen- en mannen in de regio Zwolle. ,,Er is uiteindelijk een harde kern ontstaan van zo'n tien personen. Maar ik heb heel veel mensen mogen ontmoeten, jong én oud. Zelfs uit Emmen komen de mensen hiernaartoe." Ze ging overstag door de verhalen die ze om zich heen hoorde. ,,Het zijn vaak de normale, dagelijkse dingen." Als voorbeeld noemt ze een naamsverandering die door de omgeving niet wordt overgenomen. ,,Als je bezig bent met uit de kast komen, dan heeft dat een grote impact. Het is al moeilijk genoeg."

Zelf voltooide ze haar 'transitie' 26 jaar geleden. Het is er sindsdien stukken beter op geworden, zegt ze. ,,Ja, ik heb vroeger ook genoeg meegemaakt, tot bijna fysiek geweld aan toe. Maar dat is allemaal water onder de brug, zoals ze dat zeggen. Als me nu iets gebeurt, dan weet ik ermee om te gaan."