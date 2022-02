Behoefte aan woningen in Meppel stijgt; ook Zwolle staat voor ‘forse opgave’

Wethouder Robin van Ulzen reageert. ,,De uitkomst van het woningmarktonderzoek bevestigt dat we in Meppel moeten inzetten op groei. Op dit moment bouwen we in Meppel maximaal 200 woningen per jaar. Uit dit onderzoek blijkt dat we dit minimaal moeten verdubbelen en wellicht moeten verdrievoudigen. Dit gaat impact hebben op onze gemeente. Het is tijd om aan de slag te gaan met woningbouw. Daarmee werken we aan de verstedelijking van Meppel. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om voorzieningen te behouden en bij te dragen aan het tekort aan woningen in de regio. Het is een belangrijk gegeven voor het nieuw te vormen woonbeleid.”