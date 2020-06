Bejaarde kampbewoner (72) had conflict met doodgeschoten Henk Wolters uit Zwolle over oud-politiewapen

Een bejaarde woonwagenbewoner uit Westervoort - die in 2006 is veroordeeld voor het doodschieten van zijn broer - is opgedoken in de omvangrijke drugs- en wapenzaak rond de vermoorde Henk Wolters (52) uit Zwolle. De man, Hendricus K. (72), voelde zich onder druk gezet door Wolters, nadat de Zwollenaar niet zou hebben betaald voor een teruggebracht oud-politiewapen.

De 72-jarige woonwagenbewoner uit Westervoort is één van de 14 verdachten in onderzoek ‘Macan’ dat draait om een drugs- en wapenbende. Kopstuk is volgens justitie de op oudejaarsavond geliquideerde Henk ‘Oortje’ Wolters.

K. wordt verdacht van het kopen- en verkopen van een FN, een voormalig politiewapen, van ‘Oortje’. De 72-jarige man kocht het pistool in december 2017. Enige tijd later kreeg K. spijt van zijn koop.

Hij klopte opnieuw aan bij Wolters en wilde het wapen terugverkopen. K. bracht het wapen terug, maar de prijs die hij zou krijgen: 400 euro en een horloge werd nooit betaald. Wolters zou hem daarbij onder druk hebben gezet, K. liet het er verder bij zitten.

‘Vuurwapen heet autootje ‘

In telefoongesprekken die de recherche heeft afgeluisterd wordt meermaals tussen K. en Wolters gesproken over wapens. In de gesprekken gebruikt het tweetal ‘versluierd taalgebruik’. K. mocht naar eigen zeggen niet over vuurwapens praten in de telefoongesprekken. In plaats daarvan gebruikten ze het woord ‘autootje’.

Even later gaat het ook over de kogels die bij het wapen waren geleverd. Die zouden door een vriend in de IJssel zijn gegooid.

Zelf was K. niet in de zittingszaal, omdat hij volgens zijn advocaat met gezondheidsproblemen kampt en ‘geen idee heeft hoe hij naar Zwolle moet komen’. Het Openbaar Ministerie eist zes maanden cel voor het wapenbezit en het kopen- en verkopen van het wapen.

De officier van justitie rekent hem zijn criminele verleden en een recentere veroordeling voor het overtreden van de wapen- en munitiewet zwaar aan.

Veroordeeld voor doodslag broer

Hendricus K. is in 2006 veroordeeld tot zes jaar cel en tbs voor het doodschieten van zijn broer en poging tot doodslag van zijn nicht. Op 9 juli 2005 schoot K. met een Armi Jager, een semiautomatisch wapen, van dichtbij zijn broer dood. Eén van de schoten ging langs hem heen en raakte zijn nicht.

Het zou zijn gebeurd tijdens een ruzie, die het gevolg was van jarenlange frustratie en opgelopen spanningen tussen de broers. Volgens K. zou de broer niet kunnen verkroppen dat hij, na het overlijden van hun vader, niets had te zeggen over het ouderlijk huis. Het Openbaar Ministerie eiste 9 jaar vanwege moord, maar de rechtbank achtte niet bewezen dat K. een vooropgezet plan zou hebben gehad.