Bekende namen op kieslijst Swollwacht

Voor de 50-minners is daarna pas plek. Zo staat de 41-jarige pedagogisch medewerker Evelina Bijleveld op een vierde plek, terwijl Marcel Mulder - één van de huidige drie Swollwacht-raadsleden - als nummer vijf op de lijst staat. Geen diskwalificatie, verzekert hij. "Dat is een eigen keuze geweest. Stel dat we een gunstige verkiezingsuitslag hebben, we collegepartij worden en William wethouder wordt, dan schuift de nummer twee door naar het fractievoorzitterschap en wordt nummer drie vice-fractievoorzitter. Dat wil ik niet. Het raadslidmaatschap past mij goed, maar ik ben meer een dienaar dan een leider, daarom deze plek op de lijst", verklaart de 48-jarige Zwollenaar die in het dagelijks leven buitengewoon opsporingsambtenaar/verkeersregelaar is.