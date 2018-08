Bekende Zwolse boksschoolbaas Loek van den Bos overleden

Nieuw brandalarm in lege Zwolse flat blijkt loos

13 augustus De brandweer in Zwolle is maandagmiddag uitgerukt naar de Regelandisstraat in Dieze-Oost, nadat in een leegstaande flat een brandalarm afging. Zondag werd in dezelfde flat en in een straat verderop brand gesticht. Het alarm ging maandag vermoedelijk af door rook die was blijven hangen van een dag ervoor.