Bekijk de foto's: mooiste honden vind je in Zwolle

Het gaat om de jaarlijkse IJssel- en Hanzeshow. Dat is een internationale hondententoonstelling. De organisatie is in handen van Stichting Organisatie Hondententoonstelling Zwolle (SOHZ). Per dag komen 1500 rashonden voorbij. Dan praat je al snel over 240 rassen. Alle dieren worden tentoongesteld en gekeurd. Dat gebeurt in zogeheten rasgroepen; herders, doggen, windhonden.