Bekijk hier hoe de granaatplaatser bij café Bruut in Zwolle te werk ging

video Donor blijkt tóch niet geschikt: Zwolse Dominique is terug bij af in zoektocht naar een nier

14:41 Een wildvreemde, die bereid is om een nier aan je af te staan. Het lijkt een geschenk uit de hemel en zo voelde Dominique van Gessel (30) uit Zwolle het ook. Maar ze is terug bij af: de man die vorig jaar reageerde op haar oproep voor een donornier in de Stentor, moet afhaken.