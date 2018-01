Belangstelling Intermezzo Zwolle groeit: van 400 naar 4000 bezoekers

De belangstelling voor Intermezzo, het regionale nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten en nabestaanden, is de afgelopen 8 jaar van 400 naar 4000 bezoekers per jaar gegroeid. De verhuizing van hun inloophuis in Isala Ziekenhuizen naar een eigen pand aan de Dr. van Thienenweg komt dan ook geen dag te vroeg. Begin februari hoopt manager Corine den Hollander open te kunnen. ,,Dit wordt Intermezzo 2.0”

Als een pauw zo trots loopt Den Hollander door het nu nog lege pand aan de Dr. van Thienenweg. Het is één van de panden van het voormalige Waterschapscomplex, dat de gebroeders Jansen kochten. Oorspronkelijk voor de vestiging van een azc, nu in afwachting van een nieuwe bestemming. Het pand waar Intermezzo straks zit staat los van de andere gebouwen, verscholen tussen wat in de zomer een groene oase moet worden, met een binnentuin en prachtige vergezichten over de groene velden van Berkum-Veldhoek.

Kindermezzo

Het inloophuis kan daar de komende jaren aan alle bezoekers en alle doelgroepen ruimte bieden om met hun ziekte, de behandeling, het verdriet en het traject erna om te gaan. Door middel van activiteiten als yoga, massage, voorlichting over voeding, regelgeving of behandeltrajecten én re-integratietrajecten. Straks komen daar ook kookworkshops, lezingen en een speciaal programma voor kinderen bij: Kindermezzo.

Mannen

,,Ik ben zo blij met dit pand”, zegt Den Hollander. ,,We hadden weliswaar een mooie ruimte in Isala, maar het kon gewoon niet meer daar. Het werd echt te klein. Dan zaten er twee groepen na een yogales koffie te drinken in de huiskamer en kwam er een echtpaar binnen die net slecht nieuws had gehad. Dat wil je gewoon niet. Ook niet voor mannelijke bezoekers trouwens. Die zitten heel anders in elkaar dan vrouwen. Mannen hebben een vraag, lopen binnen, drinken een kop koffie en als ze hun antwoord hebben, vertrekken ze weer. Vrouwen willen vertellen wat ze dwarszit, wat er door hun hoofd gaat. Soms wel drie keer hetzelfde. Dat is ook verwerking.”

Opstartfase

En voor kinderen geldt ook weer een andere aanpak. ,,Ik liep al heel lang met dat plan in mijn hoofd. Eigenlijk wilde ik het na een half jaar al, maar dat was nog te vroeg. We zaten nog in de opstartfase en uiteindelijk wilden we het niet starten op de oude locatie. Dat was niet de ruimte om met kinderen te werken. Hier hebben we meer ruimte maar vooral die binnentuin. Hier kunnen we echt iets met die kinderen doen. Op 23 april is het officiële startmoment, ik hoop tegen de zomer effectief te kunnen starten.”

Korte lijntjes

Intermezzo werd oorspronkelijk opgestart vanuit Isala. ,,Ik werkte daar toen als regieverpleegkundige en hoorde van de inloophuizen. Isala had de wens om hét oncologisch centrum van de regio te worden. Ik vond dat je de nazorg dan niet links kunt laten liggen. Dan sla je de plank mis. Daar is dit concept uit geboren. We waren de eerste in Nederland die zo werkten, nu is dit landelijk overgenomen. Met korte lijntje naar de afdeling oncologie en door mijn achtergrond kan ik goed vertalen waarom bepaalde dingen worden gezegd of gedaan en wat dat voor patiënten betekent. Als die net slecht nieuws hebben gekregen of er is een behandeltraject afgesproken zijn mensen erg kwetsbaar, wij ondersteunen en maken ze dan wegwijs in deze wereld. Soms zijn mensen bang dat er heel veel wordt gehuild, maar er wordt juist ook heel veel gelachen.”

Consulent

Vanaf maart breidt die ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten zich uit met een speciale ondersteuningsconsulent. ,,Die komt vanuit een samenwerking tussen het Anthonie van Leeuwenhoek, het Utrecht Medisch Centrum en Isala bij ons intern te zitten. Die persoon gaat het niet-medische deel van het behandeltraject begeleiden. De consulent kent de weg naar gespecialiseerde fysiotherapie, psychologen en diëtisten en kan in een aantal gesprekken –er worden er drie vergoed- verwijzen. Mede op verzoek van onze cliënten zal die al vrij vroeg in het traject worden ingeschakeld, meteen bij het vaststellen van het behandeltraject.”

Vrijblijvend

Maar ook de periode na de laatste kuur is van belang, benadrukt Den Hollander. ,,Mensen vallen in een groot, zwart gat. Moeten het ineens weer zelf doen. Dan is het belangrijk dat wij er zijn. Niet voor iedereen hoor, sommige mensen willen niets meer met de ziekte of bijbehorende zaken te maken hebben. En dat is ook prima. Het is vrijblijvend, we verplichten niemand iets.”