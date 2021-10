Belastingdienst huurt voor honderden miljoenen ict’ers in, bijvoorbeeld bij Seven Stars uit Zwolle

Duizenden bedrijven in Oost-Nederland riskeren volledig terugbeta­len van loonsubsi­die

20 oktober Duizenden bedrijven in deze regio dreigen de loonkostensubsidie terug te moeten betalen die zij aan het begin van de coronacrisis kregen. Deze ondernemers hebben nog twee weken om te laten berekenen of ze te veel, te weinig of genoeg steun kregen via de NOW-regeling. ,,De tijd dringt’’, waarschuwen UWV en MKB Nederland.