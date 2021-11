Belegger doet zich voor als ‘koppel’ en probeert woningen in Zwolle te kopen: ‘Bij ons is dit verboden’

Levensles­sen met behulp van paarden: Leontine Kremers uit Zwolle schrijft een boek

Leontine Kremers heeft een boek geschreven over paardencoaching: Door jou te omarmen, omarm ik mezelf. Het gaat onder meer over wat paarden voor mensen kunnen betekenen en over haar eigen ervaringen met paarden in de afgelopen jaren. De Zwolse geeft op donderdag 25 november een lezing in de Stadkamer, over een leven lang ontwikkelen.

23 november