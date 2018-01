Belgen bouwen bijzondere busbrug voor Zwolle

Zeventig man in België werken al maanden aan de brug die de bussen van het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het station moet gaan vervoeren. Dinsdagnacht komt het eerste deel van de stalen constructie aan in de Hanzestad.

,,Je ziet het nu echt bij elkaar komen hè, na al dat werk.” Shana de Waele loopt opgetogen langs de eerste stukken Zwolse busbrug in een grote industriehal in Wondelgem, net ten Noorden van Gent. Ze is projectleider bij het Belgische bedrijf Victor Buyck Steel Construction en heeft daar de regie over het stalen gestel dat over achttien weken over het spoor in Zwolle wordt gereden.

Uitdaging

Het project is een technische en logistieke uitdaging voor alle betrokken partijen. Vanwege de vorm, noodzakelijk door de beperkte ruimte, was een betonnen brug geen optie. En zo kwam opdrachtgever BAM Infra uit bij het Belgische bedrijf dat bruggen maakt in heel West-Europa. Toch is het project ook voor hen niet alledaags.

,,Dat komt door de s-vorm van de brug”, legt De Waele uit. ,,Dat maakt dat de krachtwerking van de brug niet zo eenvoudig is als bij een rechte brug.” Naast het gewicht en beweging van de bussen gaat dat ook om het gewicht van het staal zelf, zo’n duizend ton.

De losse staalplaten worden aan elkaar gelast om een vierkante koker te vormen die hermetisch is afgesloten. Het binnenste van die constructie is gevuld met nog meer stalen onderdelen die het krachtenveld in bedwang moet houden. De brug is zo ontworpen dat hij minimaal honderd jaar mee moet kunnen gaan.

Staalkorrels

Op de bouwplaats van het bedrijf zijn op dit moment zo’n zeventig man aan het werk om de loeizware stalen onderdelen van de ene naar de andere werkplaats te verplaatsen voor de juiste behandeling. In de ene hal worden de platen aan elkaar gelast, de volgende ligt bezaaid met staalkorrels om de buitenkant te verruwen, om diezelfde buitenkant in de laatste hal te voorzien van een coating die weer en wind moet kunnen doorstaan.

110 meter

De eerste vierkante koker staat al op poten te wachten op de reis naar Zwolle. Het is de eerste van tien die samen het 110 meter lange stalen gedeelte van de busbrug zullen vormen. Een voor een worden de afzonderlijke delen de komende acht weken naar Zwolle op transport gezet, waarvan de eerste in de nacht van maandag op dinsdag aankomt.

Volledig scherm Ben Cools en Shana De Waele van Victor Buyck. © Boaz Timmermans

Langzaam - en dus nachtelijk vervoer - is noodzakelijk vanwege het gewicht: de eerste is elf meter lang, vijf meter breed, vier meter hoog en weegt tachtig ton. Naast de kokers worden de komende weken ook nog twintig ‘vleugels’ voor de zijkant van de brug vanuit het zuiden aangeleverd. Eenmaal in Zwolle worden de dertig losse onderdelen door de mensen van Victor Buyck op de bouwplaats aan de Hanzelaan aan elkaar gelast om zo het stalen gestel te vormen dat de buslijnen over het spoor moet vervoeren.

Weinig ruimte

Volgens Ben Cools, projectdirecteur bij Victor Buyck, is vooral dat laatste nog spannend. ,,Op de bouwlocatie is er weinig plaats, en veel obstakels. Het is echt een puzzel om alles op de juiste plek te krijgen.” Op zondag 20 mei wordt de aan elkaar gelaste constructie over het spoor gereden. Voor de mensen van Victor Buyck zit het grootste gedeelte van het werk er dan ook eind mei op. Cools is alvast tevreden met de eerste koker die klaar is voor Zwolle. ,,We zijn trots om hieraan mee te werken. Het heeft veel inspanning van onze mensen gevraagd om dit in korte tijd voor elkaar te krijgen.”

1200 bussen

Het stalen gedeelte is slechts een onderdeel van de gehele brug die over een jaar dagelijks zo'n 1200 bussen over zich heen krijgt. De gehele busbrug is 245 meter lang en bestaat naast de stalen constructie uit twee betonnen landhoofden (die de bussen op en af laten rijden) en vier betonnen pijlers. De busbrug gaat op zeven meter hoogte over het spoor en verbindt straks het nieuwe busstation aan de Hanzelaan met de kruising Willemskade en de Rieteweg. Het weekend van 19 en 20 mei is er geen treinverkeer tussen Zwolle en Kampen-Zuid en tussen Zwolle en 't Harde vanwege het plaatsen van de brug. Het bouwproces aan de Hanzelaan is ook vanuit huis te volgen via webcams op zwolle.nl/busbrug.