Beloning van 10.000 euro voor gouden tip granaatexplosies Zwolle

videoDe hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over de granaatexplosies in Zwolle-Zuid van eind februari. Bij het ouderlijk huis van eigenaar Bob Kooistra van bar Bruut werden 's nachts twee granaten gegooid die tot ontploffing kwamen.

De politie vraagt het publiek via flyers die uitgedeeld worden in de binnenstad, om informatie die leidt tot een doorbraak in deze zaak en die van de granaatvondst bij het café in oktober vorig jaar.

In de flyer stelt de politie gerichte vragen. Zoals: ‘weet je wie de granaten heeft gegooid?‘ ‘Weet je wat hiervoor de aanleiding kan zijn?‘ Ben je benaderd om de granaten te gooien?‘ en ‘Weet je dat er iemand is benaderd?‘ De vraagstelling zou de suggestie kunnen wekken dat de politie nog compleet in het duister tast, maar volgens woordvoerder Jan Thijs van Hemmen is er een andere reden waarom juist deze vraagstelling is gekozen. ,,Wij horen geruchten in het uitgaanscircuit en hopen dat deze geruchten bevestigd danwel ontkracht kunnen worden. We hopen dat er iemand naar voren stapt die zijn verhaal wil doen. Dat kan ook vertrouwelijk, bij het Team Criminele Inlichtingen.” Wat de aard van de geruchten is en waarom de vragen op deze manier geformuleerd zijn wil hij niet aangeven. ,,Maar de goede verstaander kan er vast mee uit de voeten.”

De flyers zijn dinsdag in de omgeving van de Voorstraat verspreid toen de politie daar haar jaarlijkse ‘rellenoefening‘ hield. Daarnaast komen er posters in horecagelegenheden te hangen en wordt komend weekeinde opnieuw geflyerd bij cafés.

Bar Bruut is al sinds oktober middelpunt van een groot politieonderzoek nadat er een granaat aan de deur hing. Eind februari volgde de nachtelijke aanslag bij het ouderlijk huis van eigenaar Bob Kooistra aan de Hanselaarmate. Volgens Kooistra is dit het werk van mensen die hem zijn zaak niet gunnen. Hij nam Bar Bruut vorig jaar over, maar moest het bedrijf na de eerste granaatvondst sluiten omdat er problemen waren met de vergunningverlening. De gemeente heeft het bedrijf laten doorlichten op mogelijke criminele activiteiten. Dat onderzoek is al weken klaar maar een besluit over de vergunning is nog steeds niet genomen.

Volledig scherm De flyer met de oproep om tips. © politie