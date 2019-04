Beloning van 10.000 euro voor gouden tip in granaatzaak Zwolle

De politie vraagt het publiek via flyers die uitgedeeld worden in de binnenstad, om informatie die leidt tot een doorbraak in de zaak.

In de flyer stelt de politie gerichte vragen. Zoals: ‘weet je wie de granaten heeft gegooid?‘ ‘Ben je benaderd om de granaten te gooien?‘ en ‘Weet je dat er iemand is benaderd?‘ Ook wordt gevraagd naar informatie over de vondst van de granaat bij het café in de Voorstraat in oktober vorig jaar.