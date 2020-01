Beloningen voor opruimen vuurwerkafval ‘totaal verkeerd signaal’

Afvalverwerkingsbedrijf ROVA was er al vroeg bij om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun eigen straat zouden schoonvegen na oud en nieuw. Voorafgaand aan de jaarwisseling werden vijftig gratis opruimpakketten aangeboden: een bezem, stoffer en blik, handschoenen én vuilniszakken. De actie sloeg aan: tien dagen voor de jaarwisseling waren alle pakketten vergeven.



Het is de afgelopen jaren zeer gebruikelijk: opruimen van vuurwerk belonen. Van tevoren, zoals ROVA, maar vaker achteraf. Wie zijn volle zakken vuurwerkafval inlevert, krijgt daar dan een kleinigheidje voor terug. Soms in de vorm van een bak koffie of een plak cake, maar er zijn ook gemeenten – zoals Apeldoorn, Dalfsen of Zeewolde – die cash uitbetalen voor een zak afval. Het gaat om kleine bedragen: 50 cent of een euro. In Apeldoorn leverde dat op oudejaarsdag in totaal 2652 zakken op; er werd 1326 euro uitgekeerd.