Beluister hier wijkagent Henri die vertelt over de moskeeën in Zwolle

Naast de reguliere wijkagenten, zijn er ook agenten met een speciaal aandachtsgebied. Henri van de Hoeve is al zo’n veertien jaar wijkagent in Zwolle Noord. Zijn werkgebied bestaat uit de Aa-landen, Agnietenberg, Langenholte, Tolhuislanden, Hessenpoort en Lichtmis. Hij heeft het meest uitgestrekte gebied van alle wijkagenten.

Hiernaast is hij de contactpersoon voor de drie Zwolse moskeeën; de Turkse Ulu Moskee, de Marokkaanse Moskee Assoennah en de in aanbouw zijnde Hindoestaanse Miesbahoel Moskee. Elke week bezoekt hij de Turkse en Marokkaanse moskee en is dan aanwezig bij het gebed. Politie Zwolle heeft een aantal jaren geleden besloten om niet alleen bij onregelmatigheden in contact te blijven met de moskee. Van de Hoeve is hun vaste aanspreekpunt.